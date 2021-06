Secretários discutem ações conjuntas para o turismo e a cultura no Litoral

1º Encontro de Secretários da Cultura e do Turismo do Litoral – fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

Guaratuba promoveu, nesta sexta-feira (18), o 1º Encontro de Secretários da Cultura e do Turismo do Litoral para trocar experiências e desenvolver ações conjuntas, sobretudo na retomada do turismo.

Maria do Rocio Bevervanso, coordenadora do encontro e secretária municipal de Cultura e Turismo de Guaratuba, destacou o propósito do evento. “O objetivo da confraternização é construir uma parceria entre os sete municípios, envolvendo ações de cultura e turismo que possam acontecer no litoral do Paraná”.

Vieram secretários de Antonina, Paranaguá e Pontal do Paraná. De Matinhos, veio uma diretora. Guaraqueçaba e Morretes não enviaram representantes. Também esteve presente durante todo o evento, que durou pela manhã e à tarde, o vice-prefeito de Guaratuba, Edison Camargo.

O evento aconteceu no casarão Marcílio Dias, construção do ano 1940, que atualmente é sede da secretaria, no Espaço Litoral.

Entre os palestrantes, André Pioli, diretor de Desenvolvimento Empresarial da Portos do Paraná, falou sobre a revista de bordo para navios de passageiros produzida pela empresa pública com os atrativos da região. Também falou da futura reabertura do Porto de Paranaguá para visitação. “Quando cheguei ao porto recebi uma missão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior: fazer nossos portos terem uma relação com as cidades do litoral do Paraná”, disse.

Entre os assuntos, foi tratada a antiga reivindicação para a empresa Portos do Paraná assumir no Litoral um papel semelhante ao que a Usina Hidrelétrica de Itaipu tem na região Oeste, onde destina bilhões de reais em obras nos municípios e mantém projetos relacionados ao turismo e à sustentabilidade.

Pioli diretor recebeu das mãos do vice-prefeito Edison Camargo um exemplar da edição comemorativa dos 250 anos com os livros do ex-prefeito Joaquim da Silva Mafra: História do Município de Guaratuba e Instantâneos de Guaratuba. Todos os secretários receberam um exemplar para seu município.

O secretário de Cultura e Turismo de Paranaguá, Harrison Moreira de Camargo, falou sobre a expectativa de retorno dos navios de cruzeiro ao Porto de Paranaguá e o impacto que isto pode ter em toda a região.

Palestraram também no encontro o professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Francisco José Squella, que falou sobre a depuração no cultivo de ostras; Patrícia Assis, representante da Adetur Litoral, e a anfitriã Maria do Rocio, que apresentou uma extensa agenda de eventos para Guaratuba no pós-pandemia.

O 2º encontro ainda não tem data definida, mas já tem o local certo, a cidade de Antonina.





















Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

Redação do Correio com informações da Portos do Paraná / AEN