Guaratuba faz convênio para ampliar testagem para covid

A Prefeitura de Guaratuba informa que uma parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Secretaria de Estado da Saúde (SESA) permitiu, desde a semana passada, ampliar a capacidade de testagem da covid-19 com testes do tipo RT-PCR.

A estratégia é realizar a testagem de todos os contatos de pacientes positivos, independente dela estar sintomática, o que, além de permitir iniciar o tratamento e monitoramento de maneira imediata, também isola aqueles que tenham contraído o vírus, evitando que mais pessoas sejam infectadas. As equipes da Saúde já efetuam a testagem de contactantes desde segunda-feira (21).

Outra novidade é que através da parceria, o resultado do teste RT-PCR que antes levava em média de 3 a 4 dias, agora tem o resultado em menos de 24 horas, permitindo ampliar as ações de rastreio.

“Com o apoio do IBMP, da Fiocruz e da 1ª Regional, podemos testar os contactantes que podem estar assintomáticos, e caso este contactante confirme o diagnóstico positivo para Covid-19, ampliaremos a testagem para o local de trabalho ou grupos de contato, o que irá melhorar o rastreio da doença e o isolamento do contágio. Isto será possível graças a expressiva redução no tempo em que o resultado será liberado, de um dia para o outro, inclusive nos finais de semana”, explica o secretário Gabriel Modesto.