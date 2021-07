Festival de Gastronomia Caiçara pode entrar no calendário oficial do Paraná

O deputado Anibelli Neto (MDB) apresentou o projeto de lei que insere no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná o Festival de Gastronomia Caiçara, realizado em Pontal do Paraná. O evento deve ser realizado sempre na semana que compreende 18 de julho, o Dia da Cambira.

A primeira edição acontece neste ano depois de ter sido cancelada em 2020 devido à pandemia. O evento ocorrerá dos dias 16 a 25 de julho e para participar o público poderá escolher entre 16 restaurantes inscritos.

Patrimônio da cozinha brasileira, a cambira é originalmente preparada com tainha seca e defumada, acompanhada da banana e pirão. Suas versões podem ser servidas com arroz, vinagrete e preparadas com outros peixes da região como o cação e a pescada.

Durante o Festival, os bares e restaurantes do município oferecerão tanto a versão tradicional da cambira como releituras desse patrimônio da culinária brasileira. Vale a criatividade dos chefs e cozinheiros para chamar a atenção do público e estimular as vendas. Também são oferecidos outros pratos típicos da região.

Durante o festival, será realizado o concurso gastronômico que premiará chefs e cozinheiros. Entre as categorias estão o Prato Feito Caiçara, o Petisco Caiçara e a melhor Cambira Tradicional.