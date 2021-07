Guaratuba realiza audiência pública online sobre Plano Plurianual

Imagem da apresentação do PPA 2018-2021 / Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

A Prefeitura de Guaratuba realizará na próxima segunda-feira (26), audiência pública para apresentação, consulta e discussão do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025. O horário foi alterado para as 15h. O projeto de lei do PPA tem de ser enviado à Câmara de Vereadores até o dia 30 de julho.

Por conta da pandemia da Covid-19, a audiência será realizada na modalidade online, pelo canal do Youtube do Município de Guaratuba (https://bit.ly/3kyUbL1).

Durante a apresentação será aberto canal de comunicação via whatsapp no telefone 3472-8552, para esclarecimentos de dúvidas e sugestões.

O Plano Plurianual (PPA) define as prioridades da administração para quatro anos. Contém o planejamento, as políticas públicas que serão executadas, além da previsão de receitas e despesas, que podem ser revisados durante sua execução. Serve de base para a elaboração dos orçamentos anuais. Depois das discussões, o prefeito municipal encaminhará à Câmara de Vereadores um projeto de lei do PPA, que será debatido, votado e aprovado.

Prazos de envio das leis orçamentárias para a Câmara:

Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA): 30 de julho

Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO): 30 de agosto

Projeto de Lei do Orçamento Anual (LOA): 30 de outubro

Os três últimos PPA de Guaratuba (2010-2013, 2014-2017 e 2018-2021) podem ser consultados no seguinte endereço: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/ppa.php