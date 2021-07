UFPR Litoral cadastra voluntários para testes de covid

A UFPR Litoral está cadastrando voluntários para testes de detecção de anticorpos do novo coronavírus.

Cerca de 100 vagas são abertas por semana e as coletas são realizadas no Campus do Setor Litoral, em Matinhos. Qualquer pessoa pode participar e não há exigência de que seja morador do litoral, desde que se disponibilize a estar no local na data e no horário indicados por conta própria. O cadastro pode ser realizado neste link: http://200.17.236.32/covid19/

Os testes imunológicos desenvolvidos pela equipe do Laboratório têm o objetivo de identificar pessoas que já foram infectadas pelo vírus, além de detectar respostas imunológicas à vacinação.