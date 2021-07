Homem passa dinheiro falso e informa CPF na nota fiscal

Um homem está sendo procurado depois de passar uma nota falsa de R$ 200 em uma loja de materiais de construção no Centro de Guaratuba, nesta terça-feira (20).

Ele foi identificado porque pediu para colocar o seu verdadeiro CPF na nota fiscal.

Com este dado em mãos, policiais que atenderam a ocorrência obtiveram a foto do suspeito e a mostraram à vítima, que confirmou que se trata da mesma pessoa.

A nota falsa tem várias características que a distinguem da verdadeira, como cor do numeral, marca d’água do lobo-guará e as três linhas em relevo.

O suspeito ainda não havia sido encontrado até o final da tarde desta quarta-feira.