Ciclista morre atropelado em Guaratuba

Um ciclista morreu depois de ser atropelado na madrugada desta segunda-feira (26), na PR-412, em Guaratuba. Fernando Souza, tinha 23 anos, era morador do balneário Coroados, bairro onde aconteceu o acidente, e não resistiu aos ferimentos.

O casal que estava no veículo, de Ponta Grossa e que que vinha a passeio para o Litoral, prestou socorro até a chegada do Siate, do Corpo de Bombeiros. No momento do acidente, por volta das 1h, havia forte cerração e pouca visibilidade, disse o motorista, de 31 anos.

Guaratuba está elaborando seu Plano de Mobilidade Urbana e os técnicos contratados já apontaram que a bicicleta é o principal meio de locomoção para 40% da população. Oferecer infraestrutura e segurança para os ciclistas é uma das prioridades anunciadas, inclusive é uma das exigências da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12)