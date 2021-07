Como limpar espelho: confira as melhores dicas para usar em sua casa

Imagem reprodução pixabay

Limpar espelho corretamente é uma tarefa muito difícil para algumas pessoas, mas a verdade é que tomando os cuidados necessários, torna-se uma prática fácil. Quando limpamos superfícies de espelho, é comum arranhar, manchar ou prejudicar o material, mas para resolver este problema de uma vez, vamos mostrar alguns truques da Cleanipedia para limpar espelho.

O primeiro passo é verificar como está a superfície do seu espelho. Veja se as marcas e manchas são superficiais ou fixas. Isso é muito importante porque caso as manchas sejam superficiais, as dicas de limpeza serão úteis. Mas se o espelho tiver manchas fixas, ele pode estar oxidado.

A oxidação pode acontecer por vários motivos, um exemplo disso é a limpeza de espelhos com alvejantes ou misturas químicas fortes. Então lembre-se de sempre usar produtos leves para manter seu espelho limpo e com aparência de novo.

Dicas de como limpar espelho manchado

Normalmente, quando uma pessoa não sabe como tirar mancha de espelho, joga água sanitária e esfrega com uma bucha para tentar remover, certo?

Mas essa atitude não é a mais indicada. Estes produtos acabam sendo abrasivos para o espelho — ao invés de limpar a mancha, você pode deixar marcas que podem nunca mais sair.

Por esse motivo, separamos alguns truques e um passo a passo simples para você tirar manchas dos espelhos da sua casa.

O que fazer antes de começar a limpeza?

Analisar as manchas: como mencionado anteriormente, manchas oxidadas não têm como ser removidas. Geralmente, elas são causadas pelo excesso de produtos fortes ou por exposição a ambientes úmido sem circulação de ar, por exemplo, banheiros sem janelas ou ventilação mecânica. Atente-se a isso!

Limpe com pano seco: aplicar pano seco antes de qualquer material é importante para retirar as poeiras da superfície. Isso evitará que o vidro arranhe quando você aplicar algum produto.

Cuidado com as bordas do espelho: para espelhos com bordas feitas de madeira ou metal — normalmente os mais comuns — a limpeza deve ser realizada separadamente, pois são produzidos com materiais diferentes. Então, não esqueça de usar panos diferentes para limpar o espelho e a moldura.

Vamos ao passo a passo:

Dissolva o álcool. Uma boa proporção para limpeza do espelho é de 200ml de álcool para 100ml de água. Misture bem e coloque no pano.

Modifique as frações, se precisar. A proporção de álcool e água deve ser ajustada conforme o tamanho do seu espelho.

Higienize o espelho com um pano. Não o use borrifador, porque desta forma você irá espalhar o líquido na moldura e, como mencionado antes, isso pode casar manchas.

Limpe toda a superfície. Até mesmo os cantos do espelho. Normalmente, é onde se concentra sujeiras e pequenos resíduos que não notamos no dia a dia.

E por último e não menos importante, seque bem o espelho com um pano seco.

E é isso! Seguindo esses passos seu espelho ficará brilhando. Mas é importante evitar limpá-lo frequentemente, uma vez por semana já é o bastante.

Quais melhores produtos para limpar espelho?

Além de produtos próprios para higienização de espelhos, escolha produtos como detergente neutro, diluído em água morna. Assim como o vinagre branco e bicarbonato de sódio, também misturados com água, contribuem com a limpeza e brilho do espelho.

Lembre-se de secar o espelho toda vez que limpar. Ah! E não se esqueça: água sanitária é prejudicial para os espelhos e colabora com a oxidação da superfície! Prefira misturas diluídas em água, com produtos neutros e não abrasivos.

O que achou das dicas de como limpar espelho? Agora é com você, deixe os espelhos de sua casa sempre brilhantes!