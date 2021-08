Homicídio em Matinhos pode ser episódio de guerra entre facções

Montagem: Agora Litoral

O assassinato de uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico, a sexta-feira (30), pode ser mais um episódio da disputa entre facções do crime que aterrorizam Matinhos. Nos sete meses de 2021, aconteceram 21 homicídios na cidade, a maioria relacionada ao tráfico de drogas.

Vera Lucia Ribeiro foi executada por volta das 16h, com vários tiros em sua casa, na rua Domingos Madalosso, esquina com Irati, no bairro Bom Retiro. Dois homens encapuzados entraram no imóvel e retiraram a empregada, dois pedreiros e os filhos dela antes de cometer a execução. Ela foi morta no quarto. Ao saírem da casa escreveram no muro a sigla PCC (Primeiro Comando da Capital).

Logo em seguida, um dos filhos ligou para um advogado, que foi quem informou a Polícia Militar sobre o homicídio. Os assassinos ainda filmaram o crime e divulgaram o vídeo em redes sociais.

Segundo as primeiras informações, Vera seria uma das lideranças locais do PGC (Primeiro Grupo Catarinense), que disputa com o PCC o tráfico local e internacional no estado vizinho e no Litoral do Paraná.

Em setembro de 2018, ela foi presa junto com cinco homens em uma operação contra o tráfico de drogas intitulada “Praia Limpa”, realizada em Matinhos e em Pontal do Paraná.

