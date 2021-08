Guaratuba começa a vacinar pessoas com 34 anos

Central de Vacinas funciona das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h, de segunda-feira a sexta-feira

A Secretaria da Saúde de Guaratuba reduziu a idade mínima para vacinação contra a covid-19 da população em geral. Já está sendo feito nesta segunda-feira (2) o agendamento para pessoas com 34 anos.

Toda população acima de 18 anos, no entanto, já pode fazer o cadastro no site http://vacinas.guaratuba.pr.gov.br e aguardar o início da vacinação de sua faixa etária. No endereço, além do cadastro, a pessoa pode consultar a data da vacinação e outras informações como documentos exigidos para determinados grupos.