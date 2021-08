Pedal Paraná terá 80 ciclorrotas em todo Estado

O lançamento estadual do Programa Pedala Paraná acontece na próxima terça-feira (10), em Curitiba.

Em janeiro, durante a operação Verão Consciente, duas ciclorrotas foram criadas no Litoral, uma em Guaratuba, na Estrada do Descoberto, e outra na orla marítima em Matinhos. Agora, o Pedala Paraná será expandido para outras regiões. A previsão é instalar 80 ciclorrotas em todo o Estado em sua primeira fase.

O evento de lançamento será às 10h, na sede da Superintendência do Esporte, na rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba.

O encontro será ao ar livre e aberto ao público, com respeito aos decretos vigentes na data e aos protocolos sanitários de combate à Covid-19.

“O Programa Pedala Paraná tem como objetivo o desenvolvimento do ciclismo, aliando o fomento ao turismo e o desenvolvimento econômico sustentável das diferentes regiões do Estado”, disse o superintendente do Esporte Helio Wirbiski.

A proposta é a criação de ciclorrotas em áreas turísticas e de prática da modalidade. “Os locais são mapeados e contam com sinalização e tótens de apoio aos ciclistas, nos quais ferramentas e bombas de encher pneu são disponibilizadas”, explicou o diretor de Inovação, Incentivo e Fomento da superintendência, Tiago Campos.

Cicloturismo – Paralelamente, a Parana Turismo e a agência de fomento do governo estadual Invest Paraná desenvolvem um programa de cicloturismo em todo o estado, com recursos para incentivar as iniciativas e empreendimentos de base comunitária.