Jovens católicos participaram de caminhada e encontro em Pontal do Paraná

Com o tema “Os que esperam no Senhor, caminham incansavelmente”, a IV Jornada da Juventude na Diocese de Paranaguá aconteceu no domingo, 21, entre os balneários de Ipanema e Praia de Leste em Pontal do Paraná.

O ponto de encontro foi na Igreja Santa Cruz, em Ipanema, onde foram recebidos com o café da manhã preparado por voluntárias da comunidade. A programação seguiu com uma caminhada até o Colégio Estadual Professor Paulo Freire, em Praia de Leste, a uma distância de aproximadamente 6 quilômetros, onde foi celebrada a missa.

Depois a programação seguiu com teatro, dança, intercessão, atendimentos de confissão, atendimentos de oração, a pregação e canções da comunidade Colo de Deus, convidada para a Jornada, e terminou após a adoração ao Santíssimo Sacramento.

Os padres Júnior, de Tunas do Paraná, João Mário, de Pontal, com os demais coordenadores do setor Juventude, prepararam o evento e motivaram jovens de todas as paróquias e santuários para o encontro.

“Foi um dia incrível, vivemos o extraordinário de Deus, disse o anfitrião da JDJ, padre João Mário, pároco da Igreja São José. “Senti como a nossa Igreja é jovem e o quanto esses jovens amam nossa Diocese de Paranaguá”.

Padre Júnior, que atende a Juventude na Região Pastoral Serra, comentou que “a Jornada da Juventude de 2024 superou todas as expectativas! Alcançou recorde de inscrições e estiveram no evento mais de mil pessoas”.

“A Diocese de Paranaguá mostrou a sua face jovem tomando as ruas de Praia de Leste, dando forte testemunho de Igreja com energia e empolgação e vivendo intensamente cada momento do evento”, disse padre Júnior. Ele pontuou sobre a presença do bispo Dom Edmar: “No dia em que a Igreja celebra o Bom Pastor, nosso bispo acolheu e foi muito alegremente acolhido, conversou e caminhou feliz com os jovens, falou com todos no carro de som e presidiu a Santa Missa”.

Bianca de Fátima Gomes, da coordenação diocesana, que pertence à Paróquia São José, expressou seu sentimento: “Foi incrível ver grupos que se mobilizaram desde a madrugada para estar aqui, foi um dia de fé e alegria. A Juventude é chamada ao protagonismo na Igreja, a Juventude é Viva e quer ser de Deus “!

Jornadas da Juventude

Em 20 de dezembro de 1985 foi criada oficialmente a Jornada Mundial da Juventude. Ao explicar esta iniciativa ao Colégio Cardinalício e à Cúria Romana, o Papa João Paulo II sublinhou a importância de a Igreja estar próxima das novas gerações: “Todos os jovens devem sentir-se acompanhados pela Igreja: é por isso que toda a Igreja, em união com o Sucessor de Pedro, se sente mais comprometida, a favor da juventude, das suas preocupações e pedidos, da sua abertura e esperanças, para corresponder às suas aspirações”.

As jornadas mundiais já foram realizadas 15 vezes e a próxima é em 2027 em Seul, na Coreia do Sul.

A partir do exemplo das jornadas mundiais, as dioceses organizam as locais e através delas muitos jovens experimentam da verdade de Cristo em um dia de oração, peregrinação, partilha e convivência.

Na diocese de Paranaguá foram realizada quatro Jornadas da Juventude: Em Matinhos-Caiobá, Morretes, Tunas do Paraná e este em Pontal do Paraná. A próxima jornada será em Paranaguá, dentro das comemorações do Ano Santo. Iniciará na Catedral, com acolhida e missa; em seguida, procissão até o Santuário do Rocio. Está agendada para o dia 18 de maio, o domingo seguinte ao dia das mães.

