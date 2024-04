Pontal do Paraná reúne mais de 400 pessoas para discutir Plano Diretor

Pontal do Paraná reúne mais de 400 pessoas para discutir Plano Diretor

Mais de 400 pessoas compareceram ao ginásio de esportes da AB Eventos (Associação Banestado), em Praia de Leste, durante a 4ª Audiência Pública para revisão do Plano Diretor de Pontal do Paraná.

Revisado e atualizado a cada dez anos, o plano diretor aponta os rumos do desenvolvimento do município, a cidade que mais cresce no Litoral e uma das que mais teve aumento populacional nos últimos anos no Paraná.

Durante a audiência, foram apresentados dados de estudos, pesquisas, oficinas técnicas e comunitárias e respostas obtidas a partir de ampla participação popular nas três audiências realizadas anteriormente pela Secretaria Municipal de Projetos e Planejamento Urbano.

O prefeito Rudão Gimenes lembrou que o antigo plano diretor servia para uma cidade que foi pensada há dez anos e o crescimento de Pontal pede novas leis e ferramentas atualizadas. “Fizemos o Plano de Mobilidade, o novo transporte coletivo com mais linhas de ônibus e hoje apresentamos um plano de investimentos para as áreas que a população definiu como prioridades, com amplo debate e participação de toda a sociedade”, disse o prefeito.

LIDERANÇAS: A mesa de autoridades contou com as presenças do prefeito Rudão Gimenes e da vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, dos secretários Heitor Kayamori (Projetos e Planejamento Urbano), Jackson Bassfeld (Meio Ambiente Agricultura e Pesca) e Vergínia Pedroso (Procuradoria Geral).

Também compareceram o deputado estadual Anibelli Neto, o superintendente institucional da Secretaria de Estado das Cidades do Paraná, Márcio Wosniak, e a vereadora Rosiane Rosa “Nega” Borges representando a Câmara Municipal, além de secretários municipais, vereadores, lideranças empresariais e comunitárias, e da secretária executiva do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense (Colit), Giovanna Falavinha Razente.

Deputado Anibelli Neto participou da audiência pública

DADOS TÉCNICOS: O diretor da CSA Projetos Assessoria e Consultoria, responsável pelo apoio técnico ao Plano Diretor, Ramon Saborido, conduziu a apresentação dos dados técnicos levantados ao longo do processo. Em seguida, Saborido, Kayamori e Bassfeld se revezaram nas respostas e esclarecimentos aos presentes e internautas que companharam a transmissão ao vivo nas redes sociais da Prefeitura, responsável pela iniciativa.

A última etapa da revisão do Plano Diretor de Pontal do Paraná será a realização de uma conferência geral, em data a ser definida. O resultado das discussões será encaminhado para apreciação da Câmara Municipal.