Plano de Mobilidade de Guaratuba tem audiência pública na 4ª

Acontece nesta quarta-feira (15), a 3ª audiência pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Guaratuba.

No início do mês, uma oficina com empresários de ruas comerciais apresentou as propostas de implantação de via de mão única e binários no Centro.

Estes e outros assuntos estão em pauta na audiência pública virtual: semáforos, estacionamento 45°, bicicletário, ciclofaixas etc.

A audiência será realizada, a partir das 19h, no canal do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) no YouTube. Assista aqui.