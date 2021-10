Artesanato com couro de peixe de Pontal do Paraná será exposto em Brasília e Olinda

A artesã Ana Maria de Oliveira Ferreira de Almeida teve suas peças aprovadas e estará representando o município de Pontal do Paraná no 14º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, em Brasília, nos dias 27 a 31 de outubro na Arena de eventos do Pátio Brasil Shopping. Ela é oficineira de artesanato feito com couro de peixe e ministra aulas no Provopar do município.

Ana Maria também estará em Pernambuco, onde participará da 21ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Feneart), de 10 a 19 dezembro, no Pavilhão do Centro de Convenções de Olinda.

Ana Maria vai expor nos dois eventos peças como bolsas, carteiras, biojoias e muitos outros acessórios e peças para decoração.

A artesã pontalaense trabalha com artesanato com couro de peixe há cerca de 10 anos e fala de sua satisfação. “Para mim, com certeza, é de grande importância ver o nosso trabalho sendo reconhecido em um evento nacional”. A artesã fará as duas viagens com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná.

Com informações da Prefeitura de Pontal do Paraná