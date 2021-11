Jovem morre no feriado que teve 11 afogamentos em Guaratuba

Foto: Corpo de Bombeiros

Olavo de Carvalho Galvão, de 17 anos, de Jaraguá do Sul (SC), morreu no final da tarde desta segunda-feira (15), após se afogar na Praia Central de Guaratuba.

Por volta de 17h30, ele foi retirado do mar por uma equipe do Corpo de Bombeiros, após ter ficado submerso por mais de 30 minutos. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal em estado muito grave, onde a equipe tentou, em vão, reanimá-lo.

O feriado da Proclamação o Corpo de Bombeiros realizou teve outros dez salvamentos nas praias de Guaratuba e todos escaparam com vida e passam bem. Na sexta (12), por volta das 16h30, uma mulher de 42 anos foi resgatada na Praia Brava do Brejatuba. No sábado (13), também por volta das 16h30, um rapaz de 22 anos foi resgatado na praia do balneário Nereidas.

Na tarde de domingo (14), o Corpo de Bombeiros fez cinco resgates. Duas moças de 23 anos e um adolescente de 14 foram salvos na praia da Volta das Canoas. Dois rapazes de 22 e 24 anos foram resgatados na Praia Brava.

Na manhã de segunda-feira (15), um rapaz foi salvo na Praia Brava e, à tarde, duas crianças, de 7 e 8 anos, foram salvas na orla central.