Pescadores de Paranaguá receberão treinamentos

Foto: Catallini / Divulgação

Comunidades de pescadores de Piaçaguera, Amparo e Teixeira, em Paranaguá, receberão treinamentos sobre formalização do negócio, comercialização, boas práticas de manuseio e armazenamento, entre outros. A intenção é agregar valor aos produtos da pesca e contribuir para melhorar os rendimentos nas comunidades onde a base do sustento dos moradores vem dos peixes, camarão e marisco.

A iniciativa é da empresa Cattalini Terminais Marítimos e a cada 4 meses chegará a uma comunidade diferente. O projeto foi lançado como comemoração dos 40 anos de fundação da empresa e tem parceria com o Sebrae, prefeitura e colônia de pescadores local. Uma carta de intenções foi assinada na última semana de novembro.

“Vamos abordar boas práticas, certificação do produto para a comercialização e embalagem para que realmente o pescado se torne um negócio apto para ser comercializado”, declarou Catiane dos Santos, representante da Regional Leste do Sebrae.

A Cattalini participará com a aquisição de todo o maquinário e demais equipamentos necessários para o beneficiamento dos produtos, deixando-os prontos para serem comercializados. O objetivo é a criação de uma marca própria sendo vendida diretamente ao comércio local.

“É uma enorme gratificação celebrar os 40 anos da Cattalini oferecendo este presente às comunidades. Uma iniciativa que representa não só a sustentabilidade como dá condições e infraestrutura aos pescadores”, salientou o diretor-presidente da Cattalini, José Paulo Fernandes.

O controller da Cattalini, Fábio Martins Jorge, explicou que o objetivo é que o projeto seja de fato sustentável. “Estamos definindo alguns detalhes para o início da ação. Estamos em conversa com empresários de supermercados que vão abraçar a ideia e adquirir os pescados de maneira profissionalizada. Com a formação dessa cadeia produtiva de renda, analisamos que os pescadores terão uma vida melhor para se viver”, salientou.

A Prefeitura de Paranaguá prestará apoio institucional, através das secretarias da Agricultura e de Indústria e Comércio. “Nossos pescadores, que fazem um belo trabalho para o sustento de suas famílias, merecem essa iniciativa. É uma ideia que agrega valor e cria condições para que as comunidades desenvolvam um trabalho sustentável e rentável”, disse o prefeito Marcelo Roque.

Até a primeira semana de dezembro, os pescadores das comunidades beneficiadas participarão de encontros com os representantes da Cattalini e do Sebrae para conhecerem os detalhes do projeto.