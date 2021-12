Transporte com tarifa zero em Matinhos terá 5 linhas, diz prefeito

Transporte com tarifa zero em Matinhos terá 5 linhas, diz prefeito

O prefeito Zé da Ecler deu mais detalhes sobre o projeto de tarifa zero para usuários do transporte coletivo de Matinhos. Segundo Zé da Ecler, “além de aquecer o comércio do município, possibilitando que mais gente circule pela cidade, a proposta visa valorizar o morador, em especial o menos favorecido financeiramente”.

De acordo com a lei municipal n.º 2.276, de 30 de setembro, aprovada pelos vereadores após ser enviada à Câmara pelo Poder Executivo, a gratuidade na passagem será viabilizada por uma PPP, Parceria Público-Privada.

A ideia é implantar, a partir do segundo bimestre de 2022, cinco linhas de ônibus em Matinhos (com dois ônibus em cada linha, sendo um deles micro). Os veículos irão circular das 7h às 23h, com passagem gratuita aos usuários.

O custo deverá ser bancado pela publicidade de empresas privadas em telas de LED dentro dos ônibus, que também trariam notícias da administração municipal.

Zé da Ecler ainda informou que já foi aberto o processo de licitação para a escolha da empresa responsável pelo serviço.