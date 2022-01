Balsa tem problema mecânico na baía de Guaratuba

Uma balsa que faz a travessia na baía de Guaratuba teve problemas mecânicos na tarde desta segunda-feira (10) e provocou atrasos e grande discussão nas redes sociais. A concessionária do transporte, divulgou nota para explicar o que aconteceu e rebateu algumas afirmações e comentários. Leia:

Falha mecânica em rebocador, balsa atraca com equipamento reserva e concessionária contesta informação de choque entre embarcações de sua propriedade

Sobre a informação de registro de uma balsa à deriva na Baía de Guaratuba na manhã desta segunda-feira (10), a BR Travessias esclarece que ocorreu uma falha mecânica em um dos motores do rebocador. O cabo do acelerador eletrônico de um dos motores do equipamento Sol de verão quebrou e isto dificultou a atracagem da embarcação na margem Caiobá/Matinhos.

A empresa também contesta informação mentirosa de que duas de suas embarcações teriam se chocado enquanto uma delas estava parada. A informação que circula em redes sociais foi produzida com base em vídeo de um ferry boat colado à balsa no momento em que o piloto do mesmo tentava auxiliar o colega que pilotava o rebocador Sol de Verão na atracagem.

A concessionária explica que o ferry boat, que navegava na mesma margem (Caiobá/Matinhos) tentou dar apoio na atracagem, entretanto, em razão da maré forte, os pilotos consideraram mais seguro aguardar a chegada no local, do rebocador San Belo, que permanece na baía justamente para dar suporte às embarcações em casos de emergência.

BR Travessias também informa que a balsa atracou normalmente, sem acarretar qualquer tipo de dano a terceiros, ao meio ambiente ou à própria embarcação. Todo o processo durou cerca de 30 minutos, o equipamento foi para a manutenção e deverá retornar à operação nesta tarde.

Guaratuba, 10 de janeiro de 2022