Guaratuba deve cancelar Carnaval, é a posição do prefeito Roberto Justus

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, vai reunir o comitê de crise da pandemia no próximo dia 21 para decidir a respeito da realização do Carnaval. “Eu quero deixar aqui já o meu posicionamento, no sentido de não realizar o carnaval de rua”, disse.

“De resto, eu ainda preciso conversar e o entendimento da vigilância sanitária, qual é o entendimento dos demais órgãos de saúde pra ter uma posição definida”, afirmou, em vídeo divulgado nesta terça-feira (1) pelas redes sociais da prefeitura.

O prefeito salientou que não vota no comitê. No entanto, apesar da participação de empresários, da Câmara e de representantes da sociedade, a maioria é composta por representantes da própria administração municipal nomeados pelo prefeito.

De acordo com Roberto Justus, o comitê vai deliberar a respeito do carnaval de rua e também da realização de eventos particulares e “outras situações que vão acontecer no decorrer dos dias”.

EEnquete – A Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba (Acig) lançou uma enquete para os empresários sobre a realização ou não do Carnaval neste ano.

