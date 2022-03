Moradores denunciam destruição da restinga na Ilha das Peças

Trecho do vídeo. A versão completa está no link abaixo

Moradores de da Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, denunciaram a destruição de vegetação de restinga, durante o feriado de Carnaval, por um veranista que estaria apenas interessado em melhorar a vista para o mar em sua propriedade.

Veranista é como os moradores do litoral se referem a pessoa que tem imóvel, próprio ou alugado, mas não mora na cidade, vem principalmente no verão. É diferente do turista, o visitante eventual.

Um vídeo que acompanha a denúncia foi divulgado pelo deputado estadual Goura Nataraj (PDT). Leia:

“Segundo os moradores, trata-se de uma pessoa que não respeita a lei e a comunidade, e que vem cometendo seguidos crimes contra o meio ambiente. Ele já havia sido multado porque cercou e roçou uma área fora de sua concessão, sendo agora reincidente neste crime ambiental grave”, repercute o deputado.

“Já encaminhamos às autoridades e estamos oficializando a denúncia no MPPR, Gaema Litoral, Polícia Ambiental Força Verde e IAT”.

O Correio do Litoral procurou a administração municipal para comentar o caso:

“A Prefeitura de Guaraqueçaba preza pelo desenvolvimento do Município bem como pela preservação ambiental. Acreditamos também na competência dos órgão ambientais que recebem tais denúncias. Guaraqueçaba tem grande parte se sua área preservada e é de suma importância que antes de adquirir uma propriedade o comprador confira toda a documentação, liberações e possíveis sanções.”

Link da postagem de Goura no Facebook com o vídeo completo:

https://www.facebook.com/mandatogoura/posts/5185315901513783