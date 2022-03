Ferry boat e balsa batem em mais um acidente na travessia de Guaratuba

Pouco depois das 19h deste domingo (27) o ferry boat Piquiri colidiu com a balsa Vitória, que estava atracada, e provocou mais uma grande confusão na travessia da baía de Guaratuba.

Além do medo, o acidente causou indignação, principalmente dos donos dos automóveis que ficaram amassados com o solavanco provocado pela batida. Alguns carros bateram no cabo e nas barras de proteção e uns bateram nos outros. Um vídeo mostra que, depois da batida, os passageiros do ferry ainda passaram mais alguns momentos de pavor enquanto esperavam para atracar.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) emitiu nota informando que o caso “não teve gravidade” e que os danos nos carros deverão ser ressarcidos pela operadora do transporte, a Internacional Marítima. Também informou que abrirá processo administrativo sobre o ocorrido e que a Marinha abrirá um inquérito. Leia notas da DER e da Marinha ao final deste texto.

O acidente foi inédito, mas é apenas mais uma situação do caos em que vive a travessia neste mês de março, principalmente de pouco mais de uma semana pra cá. Desde o dia 18, a sexta-feira do final de semana anterior, a demora tem sido grande e os problemas se acumulam. Coincidentemente, foi o início da operação da balsa Vitória que tinha dado um alívio durante os últimos dias, depois de um mês em que ficou ancorada.

Antes da batida das embarcações, a novidade do final de semana tinha sido um vídeo com a contaminação da baía de Guaratuba com o despejo de óleo, supostamente, pelo rebocador da balsa Vitória, o Marfort 22. O vídeo feito por um usuário foi publicado na página do Guaranews.

Pedaços soltos e acidentes

O caos na travessia da Baía de Guaratuba segue após a contratação emergencial da Internacional Marítima pelo DER, uma medida extrema para supostamente resolver os problemas no transporte. Desde que assumiu, no dia 10 de fevereiro, a principal mudança na gestão tem sido o fato de a empresa não atender prontamente os questionamentos da imprensa.

No dia 18, a demora para a travessia, que deveria durar no máximo 30 minutos após a compra do bilhete, chegou a 3 horas. No domingo (20), uma tampa no Piquiri soltou-se e um funcionário caiu no buraco e cortou o joelho. Foi preciso uma solda de emergência para reparar o estrago

Na segunda-feira (21), mesmo com pouco movimento, houve demora no embarque já pela manhã. No meio da tarde, um ônibus ficou preso na ponte durante o desembarque, mostra um vídeo compartilhado nas redes sociais.

A rampa da pequena balsa Rainha dos Valadares precisou de uma solda de emergência. Outro vídeo feito durante uma travessia da baía mostra um pedaço de metal solto e a ferrugem na lateral da embarcação.

DER e Capitania dos Portos

Sobre os problemas na semana passada, o Correio do Litoral encaminhou perguntas sobre as providências que estavam sendo tomadas ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e à Capitania dos Portos do Paraná, divisão da Marinha.

As respostas do DER esclarecem que, até a terça-feira (22), o órgão não havia feito nenhuma notificação à nova empresa (contra a anterior foram mais de 100), mas que iria “irá tomar todas as medidas cabíveis quanto a qualquer não-conformidade”. Até aquela data, a ouvidoria do DER havia registrado 29 reclamações quanto ao serviço, informou a assessoria.

A resposta também esclarece que foi o DER quem “contratou as intervenções e melhorias necessárias nos quatro conjuntos de atracadouros e nos três ferry boats”, um serviço que era feito pelas empresas anteriores.

O Correio também solicitou cópia do contrato feito com a Internacional Marítima. A resposta: “A documentação passa por trâmites internos atualmente, e ficará disponível nos canais oficiais posteriormente”.

Na quinta-feira (24), a Capitania enviou as respostas. Diferente do DER, o órgão não recebeu nenhuma reclamação de usuário referente à nova empresa, mas já emitiu notificações por “infrações constatadas durante as inspeções”.

A Marinha também respondeu que vem acompanhando os serviços de manutenção e reparos e informa que os usuários e a população em geral podem auxiliar na fiscalização através do Disque-Segurança na Navegação no telefone (41) 3721-1542 ou pelo emai ouvidoria@marinha.mil.br.

O Correio também encaminhou perguntas à Internacional Marítima e aguarda as respostas.

Sobre o acidente de domingo, DER e Marinha também enviaram notas ao Correio.

Nota oficial do DER

O DER/PR informa que foi registrada uma colisão sem gravidade entre duas balsas na travessia da baía de Guaratuba neste domingo (27). Não houve feridos e as embarcações foram liberadas para permanecerem na operação. Possíveis avarias em veículos sendo transportados serão ressarcidas pela empresa que opera a travessia.

De acordo com a empresa, a balsa Vitória aguardava para atracar quando a balsa Piquiri se chocou com esta, buscando utilizar o mesmo atracadouro.

O DER/PR solicitou esclarecimentos à empresa quanto ao ocorrido, e abrirá processo administrativo para apuração das responsabilidades e aplicação das medidas cabíveis.

Além disso, a Marinha do Brasil informa que abrirá inquérito de responsabilidade dos mestres das embarcações.

Nota oficial da Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Paraná

A Marinha do Brasil (MB) informa que, na noite do dia 27, a Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) tomou conhecimento da ocorrência de um acidente na Baía de Guaratuba, no qual o ferry-boat Piquiri abalroou a balsa

Vitória durante a atracação em Caiobá. Na mesma noite foi enviada uma equipe de Inspeção Naval (IN) para averiguar a situação do acidente. Não houve registro de vítimas e nem de grandes avarias nas embarcações mas, pela inércia, alguns veículos se movimentaram e sofreram danos.

Após a verificação das embarcações pela equipe de Inspeção Naval, foi constatado que as embarcações poderiam continuar sua operação normalmente. Um inquérito administrativo foi instaurado pela CPPR, a fim de apurar a causa do acidente e possíveis responsabilidades.

A MB informa também que, como Autoridade Marítima, tem como propósito assegurar salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a prevenção da poluição hídrica por parte de embarcações. Dentro desse escopo, a Capitania dos Portos do Paraná vem atuando na fiscalização regular da travessia de Guaratuba.