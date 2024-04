Bombeiros buscam pai e filho que desapareceram no rio Cubatão

Rio Cubatão, normalmente tranquilo, sofre influência das chuvas na Serra do Mar | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

Duas pessoas, pai e filho, desapareceram na manhã desta segunda-feira (15) depois de o barco onde estavam virar, no rio Cubatão, em Guaratuba.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas com moto aquática no rio e na baía de Guaratuba, onde o Cubatão desemboca.

Sérgio da Silva Ribeiro, de 40 anos, e a esposa Marta dos Reis pescavam em um barco de alumínio, junto com o filho Gabriel Reis Ribeiro, de 5 anos. Havia chovido no final de semana em toda a bacia do rio e uma enxurrada teria virado o barco, derrubando os três na água. Marta foi resgatada com vida e passa bem.