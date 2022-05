Polícias flagram desmatamento irregular no Coroados

Fotos: Polícia Ambiental

Policiais do Pelotão da Polícia Ambiental e da 3ª Companhia da PM, de Guaratuba, fizeram um flagrante de desmatamento para mais uma possível construção irregular, nesta quarta-feira (4), no bairro Coroados.

Por volta das 15h, em atendimento a denúncia feita pelo telefone 181, foi constatado, na avenida Paraíba, uma área danificada de aproximadamente 300 metros quadrados.

No local, a vegetação foi totalmente removida e realizado o aterro do terreno. Não foi encontrado o responsável pelo dano, mas a “Ambiental” vai realizar novas diligências para localizar o proprietário e apurar os fatos.

Barreira – Durante a noite, a equipe do Pelotão fez abordagens de veículos no Posto da Polícia Rodoviária do Coroados, na PR-412.

Foram vistoriados 5 veículos, abordadas 12 pessoas e uma área fiscalizada. “Nada de ilícito foi constatado”, informa a polícia.