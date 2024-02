Operador de escavadeira é preso por desmatamento no Parque Boguaçu

Fotos: 2ºPelAmbFv

Em ação conjunta do 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental e do Instituto Água e Terra (IAT) e apoio aéreo nesta sexta-feira (23), em Guaratuba, foi flagrada uma escavadeira hidráulica destruindo vegetação secundária em estágio avançado de regeneração.

No local foi efetuada a prisão em flagrante do operador da escavadeira, o qual foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil. Foi constatado um dano ambiental em uma área equivalente a 8.258 metros quadrados. Após análise do georreferenciamento também ficou constatado que a área degradada está inserida no Parque Estadual do Boguaçu, unidade de conservação de proteção integral.

A escavadeira foi apreendida administrativamente pelos fiscais do IAT, que poderá aplicar outras sanções administrativas.

Construções ilegais no Castel Novo são desmanchadas

Também na sexta-feira, as equipes da PM Ambiental e IAT voltaram ao local no bairro Castel Novo, onde foram encontradas duas construções inacabadas, em uma área onde havia um remanescente de vegetação nativa.

As construções foram desmanchadas, por estarem em área embargada. Apesar de os responsáveis não terem efetuado o corte da vegetação, a construção ilegal impede a regeneração natural da vegetação nativa.

Os responsáveis foram conduzidos para o Cartório do Pelotão Ambiental, onde foi lavrado termo circunstanciado de infração penal (TCIP) que eles responderão na Justiça. As ações administrativas foram realizadas pelos fiscais do IAT.