Polícia Civil ou Militar: qual escolher? 

Veja quais as peculiaridades de cada corporação e como isso interfere em qual carreira seguir

Foto Divulgação

Essa é uma dúvida comum que paira na mente de vários concurseiros na hora de definir qual órgão de segurança pública ingressar. Apesar de fazerem parte da infraestrutura de proteção nas mais diversas cidades, as duas corporações possuem diferenças, no que se refere a metodologia e foco de trabalho são diferentes.

Outra diferença diz respeito à remuneração e ao formato das provas de cada certame. Confira mais particularidades para você ficar atento nos concursos abertos em 2022.

Principais diferenças entre Polícia Civil e Militar

Polícia Civil

A Polícia Civil é subordinada aos governos estaduais e também é conhecida como Polícia Judiciária. Essa nomenclatura é atribuída a ela porque o objetivo da corporação tem relação direta com atividades inerentes à atividade de investigação, a busca de provas a questões de segurança social.

Os profissionais que fazem parte do órgão têm como foco a resolução de crimes que são registrados posteriormente, ou seja, a Polícia Civil já atua sabendo em qual crime está trabalhando. Ao contrário da Polícia Militar, que age preventivamente para que o crime não aconteça.

Polícia Militar

A Polícia Militar, assim como a Civil, também é uma força de segurança. Porém, a sua atuação está ligada ao policiamento ostensivo. A proposta do órgão é atuar de maneira imediata em situações que colocam em risco a integridade física, a vida e o patrimônio da população. Mas efetivamente qual a diferença entre as polícias civil e militar? Confira um exemplo:

Imagine que você foi vítima de um assalto, porém o criminoso não foi pego em flagrante. Neste caso, o procedimento é registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil e os próximos passos são de responsabilidade da Polícia Militar.

Quais os principais cargos das suas corporações?

Policial Militar

A maior posição da corporação é o de Coronel, seguido pelo Tenente Coronel e Major: Conheça os demais cargos:

1° Tenente;

2° Tenente;

Aspirante a Oficial;

Subtenente;

1° Sargento;

2° Sargento;

3° Sargento;

Cabo;

Soldado, que é a porta de entrada na instituição.

Policial Civil

Diferente da Polícia Militar, a Polícia Civil tem cargos bem definidos. Não existe uma hierarquização no formado do militarismo, mas existe um formato administrativo onde os profissionais precisam prestar contas aos superiores, que são o Delegado Geral e, posteriormente, ao Governador do Estado. Confira quais são os cargos e atribuições do órgão: