Preso em Matinhos condenado a 20 anos por estupro de vulnerável

Foto: Gabrielle Sversut / PCPR

A Polícia Civil prendeu um homem, de 70 anos, condenado por estupro de vulnerável contra a enteada. A captura aconteceu na manhã de segunda-feira (15), em Matinhos.

Conforme apurado, o crime foi praticado no ano de 2016, em Curitiba, quando a vítima tinha 11 anos. Após investigações, o homem foi sentenciado a 20 anos de prisão em regime fechado.

Após o crime, o padrasto fugiu da capital paranaense e estava vivendo clandestinamente no Litoral do Estado.

“A ação policial foi resultado de uma investigação minuciosa que contou com o apoio de informações da comunidade e de diligências realizadas pelas equipes responsáveis. A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população na denúncia de foragidos e na prevenção de crimes, reafirmando seu compromisso com a segurança e a justiça na região”, destaca o delegado da PCPR Rodrigo Rederde.

O homem foi encaminhado à delegacia da PCPR em Matinhos para os procedimentos cabíveis.

Denúncias – Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque Denúncia ou (45) 99815-3563.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.