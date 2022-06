IAT realiza oficinas no território da APA de Guaratuba

O Instituto Água e Terra (IAT) iniciou na sexta-feira (10) uma série de oficinas no território da APA de Guaratuba. A notícia foi divulgada no site da Prefeitura de Guaratuba nesta segunda-feira (13).

A ação conta com a parceria do ICMBio e com a colaboração do Grupo Nova Prata, através de uma condicionante da renovação de sua licença de mineração.

O “Projeto Político Pedagógico Mediado pela Educação Ambiental (PPPEA) para as Unidades de Conservação” será o primeiro do Estado a ser desenvolvido com 5 Unidades de Conservação das três esferas públicas, envolvendo 6 municípios (Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, Morretes, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul).

A Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual de Guaratuba possui duas Unidades de Proteção Integral sobrepostas, sendo o Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange e o Parque Nacional Guaricana, além do Parque Estadual do Boguaçu e o Parque Natural Municipal Lagoa do Parado.

As Oficinas de Elaboração do PPPEA serão realizadas na UFPR Litoral, com a participação de representantes do IAT, do ICMBio, dos Conselhos das Unidades de Conservação envolvidas, das Prefeituras, de ONGs, das Instituições de Ensino, das comunidades locais e do Grupo Nova Prata.

São dois anos de trabalhos presenciais e a distância que servirão como aprendizado e troca de experiência. Ao ser finalizado, o projeto vai contribuir para uma maior participação social na implementação de estratégias de conservação das Unidades de Conservação, bem como com o direcionamento de recursos financeiros e pessoais para a gestão socioambiental do território.

O PPPEA consiste em uma estratégia de gestão territorial em que a Educação Ambiental é instrumento na elaboração de diagnósticos participativos, planejamento, implementação, acompanhamento e da avaliação de processos de integração e de fortalecimento da participação social nos instrumentos de gestão e ações das UCs.

Serão realizados o diálogo e a reflexão de processos educativos (formais e não formais) necessários para a conservação da biodiversidade, a gestão das Unidades de Conservação e a qualidade de vida dos grupos sociais envolvidos na gestão.

Pretende desenvolver estratégias educativas voltadas ao desenvolvimento de capacidades para gestão territorial integrada, além de promover a Educação Ambiental na gestão ambiental pública, por meio de processos educativos críticos e participativos que promovam a capacitação, comunicação e mobilização social para uma atuação pró-ativa e qualificada da sociedade nos diferentes espaços de participação cidadã.

Fontes: Prefeitura de Guaratuba, Conselho Gestor da APA e IAT