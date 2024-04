Goura, Alep e ICMBio promovem exposição pelos 35 anos do Parque Nacional do Superagui

Goura, Alep e ICMBio promovem exposição pelos 35 anos do Parque Nacional do Superagui

Foto: Rafael Bertelli | Mandato Goura

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o deputado estadual Goura e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) promovem, nesta segunda-feira (22), a abertura de exposição fotográfica para celebrar os 35 anos do Parque Nacional do Superagui, no Espaço Cultural, a partir das 9h, e que ficará aberta ao público até sexta-feira (26).

Goura ainda realiza, no dia 10 de maio, a partir das 9h, no Auditório Legislativo, a audiência pública “Direitos Ambientais e Sociais no Parque Nacional do Superagui”, que será aberta ao público e transmitida pelos canais de comunicação da Assembleia.

Comemoração dos 35 anos

“A comemoração dos 35 anos de criação do Parque Nacional do Superagui na Assembleia Legislativa é um movimento muito importante para chamar a atenção e discutir os usos dessa unidade de conservação tão importante para a biodiversidade e cultura do nosso Litoral Paranaense”, disse Goura. “Desde o início, o nosso mandato tem desenvolvido muitas ações em favor do parque e das suas comunidades tradicionais”.

Segundo ele, a exposição fotográfica no Espaço Cultural da Assembleia contribui para que as pessoas conheçam cada vez mais essa preciosidade do litoral do Paraná, as Ilhas do Superagui e das Peças, que integram o Parque Nacional do Superagui. “Esses territórios e sua população, as comunidades tradicionais, prestam um serviço ambiental de extrema importância na preservação da biodiversidade e do ecossistema marinho do litoral.”

Cultura caiçara

Ao falar da audiência pública, que acontece no dia 10 de maio, o deputado destacou a relevância das comunidades tradicionais que vivem na área do Parque Nacional do Superagui. “O Povo Caiçara, que tem seu sustento na pesca artesanal e no turismo de natureza, tem que ter sua cultura valorizada e preservada”, alertou.

Goura manifestou sua alegria por realizar esses eventos e a parceria com o ICMBio. “A gestão do ICMBio tem se mostrado bastante ativa e preocupada na harmonização da preservação do meio ambiente com a presença humana no parque, com o fortalecimento do Turismo de Natureza e do Turismo de Base Comunitária”, destacou.

“Fica aqui o nosso convite aqui para que todo mundo participe da exposição e da audiência pública para conhecer e ter mais ações efetivas por parte do poder público para o desenvolvimento desse território. Um desenvolvimento de fato sustentável que mantenha a cultura, mas que traga renda para as comunidades e promova a preservação do meio ambiente, com a preservação da cultura tradicional do nosso povo”, disse Goura.

Exposição e coleta de lixo na praia

As fotos da exposição fotográfica são dos fotógrafos Bruno Santos, Daniel Caron, João Urban, Lineu Filho, Lucas Pontes, Paulo Chaves, Orlando Azevedo e Zig Koch. Serão 20 imagens, que mostraram aspectos culturais das comunidades tradicionais, as paisagens e a fauna e flora do parque.

No dia 25 de abril, dia oficial do aniversário do Parque, na Ilha de Superagui, a partir das 8h, acontece um mutirão de coleta de lixo na Praia Deserta, com encontro na base do ICMBio no parque.

Parque Nacional do Superagui

O Parque Nacional do Superagui foi criado por um decreto em 25 de abril de 1989 e teve seus limites ampliados em novembro de 1997, passando de 21.400 hectares para quase 34 mil hectares. O parque é formado pelas ilhas de Superagui e das Peças e por áreas no continente, no município de Guaraqueçaba, tem mais de 40 km de praias e extensas faixas de manguezais conservados na divisa entre Paraná e São Paulo.