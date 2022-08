Júri condena membro de facção por homicídio no “Tribunal do Crime”

Em Paranaguá, o Tribunal do Júri condenou réu denunciado pelo Ministério Público do Paraná por tortura, homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa a 21 anos, 4 meses e 22 dias de prisão em regime fechado.

Ele confessou ser integrante de organização criminosa que age a partir de estabelecimentos prisionais. Os crimes ocorreram no ano de 2018, de forma extremamente violenta, em contexto de “Tribunal do Crime” – os membros da facção organizavam “julgamentos”, com a imposição de penas diversas, inclusive sentenças de morte.

Conforme a denúncia do MPPR, o sentenciado e outros nove indivíduos sequestraram, torturaram, mantiveram em cativeiro e mataram a vítima entre os dias 6 e 7 de novembro de 2018 – o corpo foi encontrado boiando em rio da cidade, no dia 8 de novembro, decapitado e com sinais de golpes de faca. O caso seguiu uma série de outros homicídios ocorridos na comarca e relacionados ao mesmo grupo criminoso, com participação dos mesmos agentes.

Madrugada – O Júri teve início na manhã de segunda-feira, 22 de agosto, e seguiu a madrugada de terça-feira, dia 23, com a leitura da sentença condenatório por volta das 2 horas da manhã. No mesmo julgamento, um segundo denunciado, que teve participação nos fatos, foi sentenciado a pouco mais de 10 anos de prisão, em regime semiaberto. Os demais envolvidos no crime ainda serão submetidos à Justiça. Cabe recurso.