Litoral vê diminuição na dengue, menos em Guaratuba que passa dos 4 mil casos

Pronto Socorro de Guaratuba fica lotado dia e noite | fotos: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O informe semanal da dengue divulgado nesta terça-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra 1.451 novos casos no Litoral, alcançando 10.518 registros no período epidemiológico, que iniciou em 30 de julho de 2023.

Houve um pequeno recuo em relação à semana anterior, quando foram 1.748 novas confirmações.

Na contramão, Guaratuba teve aumento significativo e segue como a cidade com maior número de registros da doença. Foram 1.016 confirmações em uma semana, alcançando um total de 4.100 casos de dengue. A cidade está em estado de emergência desde março e, há mais de dois meses, só vê a incidência aumentando.

A outra cidade da região que decretou emergência, Antonina, já apresenta resultados do enfrentamento à dengue desde janeiro quando foi assinado o decreto. Nesta semana, foram apenas 28 confirmações – mas a soma mostra o impacto da doença na pequena cidade de aproximadamente 19 mil habitantes. São 2.347 casos desde o início do período epidemiológico. A cidade tem as três únicas mortes por dengue confirmadas no Litoral.

A maior cidade da região, Paranaguá – que sozinha tem a metade da população do Litoral, cerca de 157 mil moradores –, soma 2.115 casos, sendo 157 na última semana. Quase o mesmo que Matinhos, que teve 155 novos registros, somando 1.373 casos no período.

Morretes apresentou 70 novos casos, chegando a um total de 471 confirmações. Pontal do Paraná teve apenas 25 confirmações, somando 109 casos. Por fim, Guaraqueçaba não teve nenhum novo caso, repetindo o que acontece há várias semanas, e só soma 3 confirmações.

Um mês depois de decretar emergência, Guaratuba criou unidade apoio em frente ao Pronto Socorro, que funciona ate as 19h

Paraná tem nova aceleração da doença

No Paraná, o boletim da Sesa registrou 260.517 casos confirmados de dengue no Paraná, sendo 41.472 novos caso, um aumento de 21% em comparação com os 34.226 do boletim semanal anterior. Foram registrados também mais 31 óbitos, totalizando 171 mortes pela doença neste período epidemiológico.

Brasil vê recuo e estabilidade, com o Paraná na contramão

Brasil apresenta uma tendência de redução dos casos de dengue: 10 estados registraram queda, 12 estão estáveis e 5 apresentam tendência de aumento dos casos.

Atualmente, 86% dos casos da doença encontram-se em sete estados: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina e no Distrito Federal. Desses, apenas o Paraná está em tendência de aumento de casos.

As outras quatro unidades federativas com alta de infecções são: Bahia, Maranhão, Ceará e Sergipe.