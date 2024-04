TCP é homenageada com o certificado “Empresa Amiga da Mulher”

Jacqueline Guimbala (dir.), presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) da Aciap e Lígia da Luz Fontes Bahr, gerente de suprimentos | foto: Alex Vizine



A empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) foi reconhecida, na última terça-feira (16), com o certificado “Empresa Amiga da Mulher”, em evento promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Aciap (CMEC). A cerimônia de premiação aconteceu na Associação Comercial Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap), às 19h30.

A iniciativa busca valorizar o associativismo como forma de colaboração e fortalecimento do setor produtivo voltado para mulheres, reconhecendo empresas que promovem a igualdade de gênero e o empoderamento feminino no ambiente de trabalho.

Durante o evento, 10 empresas receberam a certificação por sua colaboração nas ações do CMEC ao longo de 2023. Representando a TCP, a Gerente de Suprimentos, Lígia da Luz Fontes Bahr, recebeu o certificado. Lígia é um grande exemplo de empoderamento feminino na empresa, atuando em uma área operacional e responsável pela gestão e negociação de todos os grandes contratos e investimentos em equipamentos do Terminal. Recentemente, a TCP investiu em 11 novos RTGs e 17 novos terminal tractors, cuja gestão das negociações e compra dos equipamentos ficou sob a responsabilidade da Gerente.

O Gerente de Recursos Humanos e Qualidade da TCP, Washington Bohnn, comentou sobre o trabalho que o Terminal vem realizando e a importância de receber esse reconhecimento: “Na TCP, somos comprometidos com a promoção da igualdade de gênero. O recebimento deste certificado confirma nosso empenho e compromisso com os times, sendo um sinal de que estamos criando um ambiente de trabalho mais seguro e inclusivo para as mulheres. Além disso, é uma oportunidade para estreitar os laços com o CMEC e destacar para a comunidade as iniciativas que estão sendo tomadas para contribuir com essa causa, como a abertura e divulgação de vagas afirmativas para mulheres.”

A presença da mulher na TCP

A TCP é um grande exemplo da presença feminina em cargos antes ocupados somente por homens: nos últimos 10 anos, o número de mulheres alocadas no setor de operações cresceu 126% somente nesta divisão da empresa. Já quando falamos em cargos de liderança, a representatividade é ainda mais expressiva: hoje são 33 líderes femininas, número 6 vezes maior do que o registrado em 2013.

O aumento da presença feminina na TCP não é por acaso. A empresa estabeleceu como uma de suas diretrizes aumentar a ocupação de mulheres em todas as áreas, principalmente no setor de operações. “Existe um alinhamento com os gestores para priorizar a triagem de currículos de mulheres para vagas que exigem mais atenção, organização e cuidado, como para operadores de RTG e CT, por exemplo”, completa Bohnn.