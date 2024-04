PF prende “cabeças” de esquema de tráfico no Porto de Paranaguá

PF prende “cabeças” de esquema de tráfico no Porto de Paranaguá

Foto: PF / Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira (22), mais uma ação contra o tráfico internacional de drogas no Porto de Paranaguá.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e presas duas pessoas, em Paranaguá e Curitiba, na operação batizada de Koumpi.

Os presos são apontados pela PF como “cabeças” do esquema. A investigação teve início após a apreensão de 83,5 kg de cocaína em um contêiner com destino à Europa.

Na ocasião, em junho de 2023, a droga estava escondida junto com uma carga com destino ao Porto de Tanger, no Marrocos. Depois, segundo os fiscais, o destino final droga seria Portugal.