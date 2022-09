UFPR abre vagas para estudantes de outras instituições

No Litoral, são 46 vagas disponíveis, sendo 27 em 8 cursos na UFPR Litoral, em Matinhos, e 19 em 4 cursos do Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná

Estudantes de outras instituições de ensino superior que desejem pedir transferência para a UFPR poderão se inscrever a partir do próximo dia 30 (sexta-feira) no Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar).

A UFPR está ofertando para o ano letivo de 2023 um total de 534 vagas, em 88 cursos. A maior parte das vagas (65%) é para cursos sediados em Curitiba. São 346 vagas, em 63 cursos. As demais estão distribuídas da seguinte forma: 27 em Matinhos, 114 em Jandaia do Sul, 27 em Palotina, 19 em Pontal do Paraná e 1 em Toledo.

O Provar foi criado em 2003, com o objetivo de preencher vagas ociosas, provenientes de abandono de curso, cancelamento a pedido, transferência para outras instituições, reopção de curso e mudança de turno, habilitação e campus.

Anualmente o programa oferece, primeiro, vagas para a comunidade interna (estudantes da UFPR que desejam mudar de curso, turno ou campus ou ainda fazer reaproveitamento de curso). Por último, são divulgadas as vagas para transferência externa.

Para se inscrever na modalidade Transferência, o candidato deve possuir registro regular (com matrícula ativa ou trancada) em outra instituição de ensino superior, no mesmo curso ou em um dos cursos aceitos pelo seu correspondente na UFPR. Para cada curso há um período máximo que o estudante deve ter cursado na instituição de origem.

A seleção será feita por meio de uma prova com 60 questões objetivas – 11 de Língua Portuguesa, 7 de Língua Estrangeira Moderna – Inglês, e 7 de cada uma das seguintes disciplinas: Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História. A prova será realizada no dia 11 de dezembro.

Inscrições

As inscrições para o Provar 2023 na modalidade Transferência poderão ser feitas no período de 30 de setembro até o meio-dia de 31 de outubro, exclusivamente pelo site no Núcleo de Concursos da UFPR (nc.ufpr.br). A taxa é de R$ 160,00.

Poderão solicitar isenção de taxa candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que comprovem renda familiar per capita de no máximo um salário mínimo e meio e, cumulativamente, tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública.

As solicitações de isenção devem ser feitas entre 30 de setembro e 7 de outubro, em formulário específico no site no NC/UFPR.

O quadro de vagas e todas as informações sobre o Provar Transferência 2023 estão disponíveis no edital do processo, que pode ser acessado aqui.