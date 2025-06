UFPR prorroga até 20 de junho o prazo para inscrições no Vestibular 2026

Feira de Profissões do Setor Litoral e do CEM foi um dos motivos do adiamento | foto: UFPR Litoral

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) prorrogou por duas semanas o prazo para inscrições no Vestibular 2026, que terminaria no próximo dia 6.

Agora, os candidatos podem se inscrever e gerar o boleto da taxa de inscrição até o dia 20 de junho, exclusivamente on-line, pelo site do Núcleo de Concursos (NC/UFPR): www.nc.ufpr.br. O pagamento da taxa pode ser feito até o dia 23 de junho.

A prorrogação atende a um pedido da comunidade interna da universidade, que leva em conta, por exemplo, o fato de unidades fora de Curitiba estarem ainda realizando eventos de divulgação de seus cursos.

O Setor Litoral e o Centro de Estudos do Mar promoveram sua Feira de Cursos e Profissões no último domingo (1º). No Setor Palotina, aconteceu na segunda-feira (2) o evento Vem Pra UFPR, que apresenta os cursos e atividades desenvolvidas no campus.

“Assim, candidatos dessas regiões e de todo o Paraná ganham mais tempo para analisar as opções de cursos disponíveis na UFPR, fazer suas escolhas e concretizar a inscrição. Queremos dar o máximo de oportunidades para que os estudantes venham para a universidade e aproveitem a possibilidade de ter uma educação pública, gratuita e de qualidade”, afirma o reitor da UFPR, professor Marcos Sunye.

Mais de 500 vagas no Litoral

Apenas no Litoral, a UFPR oferece 502 vagas neste vestibular: 344 em Matinhos (UFPR Litoral) e 158 em Pontal do Paraná (CPP-CEM).

Mais de 5.000 vagas em seis cidades

Para o Vestibular 2026, a UFPR oferta 5.313 vagas, em 143 cursos, distribuídos pelos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Pelo menos 50% das vagas são reservadas para estudantes de escolas públicas ou de escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo e são conveniadas com o poder público.

Dentro dessa percentual, há reserva de vagas para pessoas de baixa renda (até 1 salário mínimo mensal por pessoa da família) pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O restante das vagas é para a ampla concorrência.

A UFPR ainda oferece, em cada curso, uma vaga suplementar para pessoas com deficiência, para a qual qualquer candidato pode se inscrever, desde que comprove sua condição de pessoa com deficiência.

A taxa de inscrição é de R$ 195,00, mesmo valor dos três últimos anos.

Provas

A ampliação do período de inscrições não muda a data das provas do Vestibular 2026. A primeira fase, que consiste na prova de Conhecimentos Gerais, está confirmada para o dia 5 de outubro. A segunda fase acontece nos dias 30 de novembro (prova de Compreensão e Produção de Textos) e 1º de dezembro (provas específicas, apenas para cursos que têm essa exigência).

Alerta

O Núcleo de Concursos da UFPR alerta que candidatos enquadrados em uma ou mais categorias da Lei de Cotas (baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência) devem ficar atentos aos procedimentos necessários para confirmar a inscrição nessas categorias. Os prazos, nesses casos, foram alterados em função da prorrogação do prazo de inscrição. Confira abaixo:

20/junho (meio-dia) – prazo final para que candidatos das categorias indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência enviem os documentos comprobatórios

25/junho – prazo final para que candidatos da categoria baixa renda enviem os documentos comprobatórios

23/julho – publicação da relação de candidatos convocados para a banca de validação da categoria pretos e pardos.

O prazo para solicitação de atendimento especializado nos dias de prova também foi alterado. Os candidatos podem fazer o pedido até o dia 20 de junho, por meio de formulário específico no site www.nc.ufpr.br.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem procurar o Núcleo de Concurso por um dos canais disponíveis na aba CONTATO do mesmo site. As dúvidas mais frequentes também pode ser esclarecidas no Guia de Inscrição do Vestibular 2026.