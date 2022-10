1ª Mostra de Cinema Empodera acontece na Vila Bom Sucesso, em Matinhos

Acontece nesta semana, em Matinhos, a 1ª Mostra de Cinema Empodera. O evento vai até o domingo (16) e contará com oficinas, realizadas na UFPR Litoral.

Os filmes serão mostrados no Espaço Sideral, na Vila Bom Sucesso, uma ocupção próxima à Vila Nova. O objetivo é prestigiar artistas locais e promover capacitação, a fim de fomentar o audiovisual local, e promover o intercâmbio da população com artistas e obras de outros lugares.

“A curadoria da mostra privilegiou obras realizadas por mulheres cis e pessoas trans, que trazem debates urgentes em torno de questões como: raça, gênero, sexualidade, capacitismo etc”, informa a apresentaçaõ do evento.

“As atividades se realizam em meio à comunidade Bom Sucesso, ou seja, fora do Centro, ou da beira-mar. Estar na periferia é apostar na potência de quem mora nesses locais. A realização do evento pelo Espaço Sideral traz esse caráter comunitário, pois é uma forma de dar continuidade aos trabalhos de formação artística, práticas sustentáveis e empoderamento feminino e LGBTQIA+ fomentados pelo Espaço há oito anos”.

A apresentação dos filmes começa na quarta-feira (12).

A série de oficinas começou hoje. A oficina “O Cinema e o Espelho”, com a documentarista Everlane Moraes, vai até amanhã, terça (11).

Quem perdeu, tem outras oportunidades. Na quinta e sexta (13 e 14), o paranaense Cássio Kelm conduzirá a oficina “Introdução ao Roteiro de Ficção”, com foco em apresentar a linguagem técnica para a confecção de uma obra audiovisual.

No sábado (15), a produtora criativa, Jade Azevedo, apresentará a Oficina de “Elaboração de Projetos”, uma forma de instrução sobre os instrumentos de fomento à cultura, como os editais estaduais e outras ferramentas.

As oficinas serão na UFPR, na rua Jaguariaíva, 512, Matinhos, das 10 às 12h e das 14h às 16h.

12/10 (17h)

Filme de abertura

Fabiana, 89 min.

Direção: Brunna Laboissière

Classificação: 12 anos

13/10 (19h)

Sessão I

Preciso dizer que te amo, 13 min.

Direção: Ariel Nobre

Classificação: livre

Tentei, 15 min.

Direção: Laís Melo .

Classificação: 12 anos

Tea for Two, 25 min.

Direção: Julia Katharine

Classificação: 12 anos

Uma paciência selvagem me trouxe aqui, 26 min.

Direção: Erik Sarmet

Classificação: 18 anos

14/10 (19h)

Faço minhas linhas, 26 min.

Direção: Camila Macedo, Evandro Kbu, Jessica Candal e Mano Jhow

Classificação: 12 anos

Seremos Ouvidas, 13 min

Direção: Larissa Nepomuceno

Classificação: livre

Caixa D’água: qui-lombo é esse?, 15 min.

Direção: Everlane Moraes

Classificação: 12 anos

Pausa para o Café, 5 min.

Direção: Tamiris Tertuliano

Classificação indicativa: 12 anos

Quebra Mar, 27 min

Direção: Cris Lyra

Classificação indicativa: livre

15/10 (19h)

Sessão III

Um Dia Eu Fui Zeus | ficção/ documentário| PR | 2021 | 24’

Direção: Andrei Bueno Carvalho

Classificação Indicativa: 12 anos

Aonde vão os pés | ficção | PR | 2020 | 14’

Direção: Débora Zanatta

Classificação Indicativa: 12 anos

Aurora | documentário | BA -Cuba | 2018 | 15´

Direção: Everlane Moares

Classificação indicativa: 12 anos

Fervendo | ficção | BA | 2017 | 16´

Dir: Camila Gregório

Classificação indicativa: 16 anos

Perifericú | ficção | SP | 2020 | 20’

Direção: Nay Mendl, Rosa

Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira

Classificação Indicativa: 14 anos

Sessão infantil

12, 13 e 14/10

(15h)

Sobre Amizades e Bicicletas, 12 min.

Direção: Julia Vidal

Classificação: livre

As Aventuras de Pety, 14 min.

Direção: Anahi Borges

Classificação: livre

Òpárá de Òsùn: quando tudo nasce, 4 min.

Direção: Pâmela Peregrino

Classificação: livre

16/10 (15h)

Sessão Encerramento

Mães do Derick, 77 min.

Direção: Cássio Kelm

Classificação: 12 anos

Confira: https://www.mostraempodera.com/