Sesi apresenta shows gratuitos em frente à Estação Ferroviária de Paranaguá

A unidade Móvel de Cultura do Sesi faz apresentações gratuitas neste final de semana em Paranaguá. Hoje (sexta-feira, 28), Oswaldo Rios e Rogério Gulin (do grupo Viola Quebrada), se apresentam com a participação do percussionista Pedro Solak. Amanhã (sábado, 29), a rapper Janine Mathias traz o show “Devoção”. Os shows acontecerão na frente da Estação Ferroviária, a partir das 19h.

Esta ação faz parte da Circulação da Unidade Móvel de Cultura do Sesi PR pela Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. Em Paranaguá, o evento tem a Cattalini Terminais Marítimos como madrinha oficial do projeto.

Programação:

Sexa-feira, 28/10 – Oswaldo Rios e Rogério Gulin ( do grupo Viola Quebrada) convidam Pedro Solak.

Oswaldo Rios (violão e voz) e Rogério Gulin (viola caipira) fazem parte do Grupo Viola Quebrada que estreou em shows no ano de 1998, lançou 6 CDs e 1 DVD e no ano de 2017 foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira como Melhor Trabalho Regional do país.

No repertório escolhido para os shows do SESI constam algumas parcerias dos dois além de canções já gravadas e ligadas a literatura através de seus autores (Viola Quebrada de Mario de Andrade, Valeu de Paulo Leminski e Avesso de Ceumar e Alice Ruiz) e clássicos caipiras como Índia, Tocando em Frente, O Menino da Porteira, As Mocinhas da Cidade, Cabelo Loiro e tantas outras canções que nos mostram a força da poesia caipira em temas que falam de natureza, êxodo rural, amor e viola.

Sábado, 29/10 – Show Devoção com a rapper Janine Mathias

Com sua voz forte e marcante, Janine Mathias disse, em entrevista ao Plural, que se inspira em sambistas tradicionais como Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra e Clementina de Jesus. Mais do que um show de samba, “Devoção” é um elogio ao gênero musical de Leci Brandão e Zeca Pagodinho. O nome do espetáculo se inspira na canção homônima, com letras de Rodrigo Paulo, Léo Fé e Nego Chandi. “Eu canto samba porque o samba é minha religião”, diz as letras da canção “Devoção”, na voz de Janine Mathias. “Mais que um dom, minha devoção, minha razão pra sonhar.”