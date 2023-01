Eventos esportivos agitam final de semana no Litoral

A programação esportiva do Verão Maior Paraná tem um final de semana intenso em Paranaguá, Antonina, Matinhos e Guaratuba.

Campeonatos de vôlei de praia e de bodyboarding, além de apresentações de canoagem, seasider cross, caiaque polo, maratona e iatismo, prometem atrair milhares de veranistas e moradores.

As competições são organizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, e fazem parte dos Jogos de Aventura e Natureza.

Essa semana do Verão Maior Paraná é a última da temporada a contar com os oito postos fixos de esportes instalados nas praias do Morro do Cristo Guaratuba, Caiobá, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá, no Litoral, e ainda em Porto Rico e São Pedro do Paraná, na Costa Noroeste.

Confira a programação deste fim de semana:

Matinhos

De sexta-feira a domingo, a partir das 8 horas de cada dia, Caiobá será sede da 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia.

Os jogos acontecem na Arena Verão Maior Paraná também serão transmitidos ao vivo pelo YouTube da Paraná Esporte no sábado e domingo, a partir das 10 horas.

Guaratuba

A praia brava de Guaratuba recebe no sábado e domingo, a 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Bodyboarding 2023.

O evento acontece na Praia dos Paraguaios e tem início no sábado às 8 horas.

Além da competição, no sábado, às 15 horas, acontece a oficina da modalidade paradesportiva de bodyboard inclusivo, com 12 participantes.

Antonina

Antonina recebe na sexta, sábado e domingo o Festival das Águas, evento realizado em parceria com a Federação Paranaense de Canoagem e com o Grupo Escoteiro do Mar de Antonina.

As provas acontecem desde cedo, às 8h30, na Ponta da Pita. Serão realizadas apresentações de canoagem, seasider cross, caiaque polo, maratona e iatismo. Ao todo serão cerca de 300 atletas participando do evento.

Para o coordenador geral dos Jogos de Aventura e Natureza, Marcos Schemberger, o “Padre”, o evento ressalta o potencial do município para estas modalidades esportivas. O espaço é perfeito para receber estas modalidades, algumas até novas no Brasil, como é o caso do Searide Cross, comentou Padre.

Paranaguá

Na manhã de domingo (29), acontece em Paranaguá a 1ª etapa do Circuito dos Jogos Abertos da Natureza de Corrida de Rua.

A competição tem início às 8 horas e a largada acontece em frente à Arena Albertina Salmon. Ao todo, serão 200 atletas participando da corrida.

Um dia antes, no sábado, o Dia do Trabalhador Portuário será comemorado com o famoso Futebol das Estrelas, com a participação de ex-atletas profissionais e ídolos do futebol paranaense. Será às 8h30, no Estádio Municipal Fernando Charbub Farah, o Gigante do Itiberê.