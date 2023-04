Núcleo Marielle Franco inicia em maio o atendimento sobre direitos

O Núcleo de Direitos Humanos Marielle Franco (NMFDH) de Paranaguá inicia no dia 5 de maio o atendimento presencial. Será todas as sextas feiras das 13h às 17h, no campus do Instituto Federal do Paraná, na rua Antonio Carlos Rodrigues, nº 453, no bairro Porto Seguro. (Correção: informamos antes que seria hoje, 5 de abril.)

O Núcleo conta com o apoio da Defensoria Pública do Estado e da União, do Movimento de Luta Por Moradia de Paranaguá e associações de moradores. Foi criado no dia 14 de março de 2019, exatamente um ano depois do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes.

A atuação é pautada principalmente por defensoras populares formadas no curso de Defensores Populares do IFPR, e conta com apoio e coordenação de professores e alunos do Instituto. O NMFDH busca dar acesso às comunidades mais vulneráveis de informações sobre direitos e cidadania.

O Núcleo Marielle Franco realiza palestras e mutirões de orientação jurídica nos bairros de Paranaguá. Os temas abordam questões sobre violência doméstica, contra o idoso e de gênero, direito à moradia, guarda dos filhos e pensão alimentícia em separação e divórcio, busca de medicamentos e tratamentos de saúde, dentre outros.

Confira nas imagens mais detalhes sobre o atendimento.