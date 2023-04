Pesca deve ser evitada em parte da baía de Paranaguá, avisa IAT

Foto: Arquivo CNA / Divulgação

O Instituto Água e Terra (IAT) pede para que seja evitada a prática da pesca em parte da área da baía de Paranaguá, informou em nota o órgão ambiental do Governo do Estado.

A medida é preventiva em razão do vazamento de nafta, composto derivado do petróleo que apresenta riscos de toxicidade e carcinogenicidade, ocorrido no domingo (9) após o rompimento de um duto da empresa Terin, que faz a distribuição do produto.

A restrição abrange um raio de 3 quilômetros (1,86 milha náutica) a partir do Píer Público de Inflamáveis da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa).

O IAT reforça que já realizou coletas de amostras de água na região e encaminhou para análise laboratorial. O resultado será divulgado após o término da avaliação por parte dos técnicos. Apenas com a confirmação da não contaminação da água é que a atividade será completamente liberada pelo órgão ambiental.