Dois meses após autorização, governo retoma calçamento na orla de Matinhos

Fotos: Roberto Dziura Jr/AEN

O Governo do Estado informa que retomou, nesta terça-feira (16), a construção da calçada na orla de Matinhos, autorizada há dois meses pela Justiça Federal. Segundo o IAT (Instituto Ambiental do Paraná), o trecho de aproximadamente 600 metros entre os balneários Praia Grande e Flórida deve ficar pronto em 90 dias e custará R$ 3,5 milhões.

A obra estava paralisada desde dezembro, após o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) constatar a retirada de restinga com máquinas e tratores. Em julho de 2023, o Ibama denunciou o plantio de espécies nativas. O IAT foi multado pelo órgão federal em R$ 835 mil pelas interferências na restinga consideradas irregulares.

Após um parecer favorável do Ministério Público Federal (MPF) para a continuidade da pavimentação do passeio, a 11ª Vara Federal de Curitiba autorizou a retomada, em fevereiro, apenas para o calçamento.

Além da construção de calçadas, serão feitas uma ciclovia, pista de caminhada e a sinalização.

Superpostes – Após a polêmica do plantio de espécies exóticas, o IAT está sendo questionado pelo Ministério Público Federal pela colocação de superpostes. As estruturas não constam do projeto original estariam provocando um impacto ambiental na orla, inclusive nas diversas espécies de animais de hábitos noturnos. Leia: MPF questiona instalação de superpostes pelo Estado na orla de Matinhos

Obra na orla tem previsão de ficar pronta no segundo semestre

Iniciada em junho de 2022, a primeira fase da chamada “revitalização orla de Matinhos” atingiu 94% de conclusão em março e deve ser entregue no segundo semestre deste ano, seguindo o cronograma original.

Neste momento, estão sendo finalizadas as obras de urbanização e prossegue o processo de drenagem. O custo da obra, ao longo de de 6,3 quilômetros, entre o Morro do Boi e o balneário Flórida, está estimado hoje em R$ 354,4 milhões – o contrato original era de R$ 314,9 milhões e recebeu um aditivo no início do ano.

O projeto abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro; estruturas marítimas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima e da área de restinga com o plantio de espécies nativas.

A reestruturação é acompanhada de melhorias na pavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas. O projeto completo prevê ainda uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, em que será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Somadas as duas fases o investimento é superior a R$ 500 milhões.