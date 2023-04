Caminhão e ônibus usam áreas de escape da BR-376, em Guaratuba

Um ônibus com 28 pessoas escapou de um acidente ao entrar na área de escape do km 667 da BR-376, em Guaratuba, pouco depois das 23h desta sexta-feira (28).

O veículo adentrou 80 metros do dispositivo, após perda no sistema dos freios, na descida da Serra do Mar.

Na imagem da câmera da concessionária Arteris Litoral Sul dá para ver que o ônibus estava na pista do meio e passa na frente de um automóvel antes de entrar no dispositivo de segurança.

Durante a tarde deste mesmo dia, foi registrada outra entrada na mesma rodovia, desta vez na área de escape do km 667, também em Guaratuba, e também na Serra do Mar, no sentido Santa Catarina.

O caminhão adentrou 65 metros no dispositivo, após apresentar pane no sistema de freios. O condutor nada sofreu, informou a concessionária.