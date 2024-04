Ratos invadem praias de Guaratuba e prefeitura diz que é culpa da forte temporada

Em meio a uma epidemia de dengue, a população de Guaratuba inicia o ano de 2024 também temendo a leptospirose, doença transmitida por ratos.

Denúncias nas redes apontam terreno e ruas cheias de lixo por toda a cidade – junto com o acúmulo de água que favorece a proliferação do mosquito da dengue. A situação é verificada em todos os bairros, inclusive no Centro. Mas o que mais chamou a atenção, inclusive das autoridades municipais, foi a grande quantidade de ratos na praia.

Um vídeo circula nas redes sociais mostrando os ratos que infestam a orla da Praia Central. Após a divulgação, a Prefeitura de Guaratuba publicou uma nota em que diz que “o aumento da população de roedores decorre da maior oferta de alimentos nas praias, reflexo do grande fluxo de banhistas durante a temporada de verão”.

A informação, publicada nas redes sociais da prefeitura provocou algumas respostas irônicas e outras indignadas da população. “Para dirimir o problema, a Prefeitura está tomando todas as medidas cabíveis, tendo iniciado pela identificação das áreas de maior ocorrência”, diz a nota.

A prefeitura também informa que, agora, “está adquirindo armadilhas específicas” e avisa que elas “produzem efeito de médio a longo prazo”.

Lepstopirose pode matar

A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta a urina de animais (principalmente ratos) infectados pela bactéria Leptospira; sua penetração ocorre através da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas.

O período de incubação, ou seja, tempo entre a infecção da doença até o momento que a pessoa leva para manifestar os sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco. As manifestações clínicas variam desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros graves, associados a manifestações fulminantes. São divididas em duas fases: fase precoce e fase tardia.

A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados.

Dengue – Com 869 confirmações em uma semana, Guaratuba é a cidade do Litoral com mais casos de dengue, superando Paranaguá que tem mais do que o triplo da população. Também supera Antonina, que decretou emergência em saúde no mês de janeiro e tem reduzido o número de casos.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, no sábado (dia 13) já havia 3.284 casos registrados.

A prefeitura decretou emergência no final de março. Mesmo assim, faltam medicamentos básicos para tratamento da doença na farmácia pública municipal e no Pronto Atendimento. Os usuários da rede pública têm de comprar soro fisiológico e dipirona prescritos pelos médicos da rede pública.