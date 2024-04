“Paraná vai atrair cada vez mais turistas”, diz Zeca Dirceu a ministro Sabino

“As belezas dos nossos cartões-postais e o potencial do turismo cultural, histórico, cultural, empresarial e de eventos são atrativos presentes em todas as regiões do Paraná”, destaca Zeca

Nesta quarta-feira (24), o deputado federal Zeca Dirceu reuniu-se com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e comemorou o crescimento do turismo no Paraná no último ano. “Desde que o presidente Lula assumiu seu terceiro mandato, o turismo aumentou, nosso país voltou a ser respeitado e atrativo lá fora, o que movimenta ainda mais a nossa economia, impulsionando a geração de empregos e de renda”, disse.

De acordo com dados do Governo Federal, 212 municípios paranaenses estão cadastrados no Mapa do Turismo, organizados em 19 regiões do estado. “As belezas dos nossos cartões-postais e o potencial do turismo cultural, histórico, cultural, empresarial e de eventos são atrativos presentes em todas as regiões”, destacou o deputado paranaense ao ministro do Turismo.

Zeca Dirceu detalhou as várias regiões com potencial para receber investimentos na área, inclusive no interior do estado. “O ministro já ajudou e está disposto a ajudar ainda mais o Paraná. Ele reconhece a importância do estado como um grande pólo para o desenvolvimento e expansão do turismo no Brasil”, acrescentou.

Incentivos

Desde 2023, foram firmadas 277 operações do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), com disponibilidade de crédito no valor total de R$ 178,43 milhões para estabelecimentos de turismo no estado.

O governo também tem apoiado fortemente a infraestrutura turística do Paraná. Somente no ano passado, foram investidos R$ 100,53 milhões em obras para o setor no estado, empregados diretamente na execução de 21 obras de infraestrutura, que encontram-se em andamento, e na conclusão de outras 38.

No final de 2023, o próprio ministro e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, estimaram que o Brasil tem potencial para atrair mais de 6 milhões de turistas estrangeiros e pode igualar ou superar a receita recorde de 34 bilhões de reais no setor em um ano.

De acordo com a Agência Brasil, o país recebeu quase 2,7 milhões de turistas estrangeiros nos quatro primeiros meses de 2023. É o que mostra o levantamento mensal elaborado pela Embratur e o Ministério do Turismo. O número equivale a 75% dos visitantes internacionais que entraram no país durante todo o ano de 2022.

Atrações turísticas geradoras de renda

O deputado destacou a importância dos cartões-postais do Paraná. “Podemos começar por Foz do Iguaçu, onde temos o maior conjunto de quedas d’água do mundo, uma excelente estrutura hoteleira, parques e atrações já consolidadas”, disse. A região da Tríplice Fronteira é a principal porta de entrada do Mercosul, quer e está se tornando um hub (centro) aeroportuário e logístico, o que potencializa mais ainda o turismo, em uma das principais atividades econômicas para a região”, completou.

Zeca Dirceu ressaltou ainda que, recentemente, participou da inauguração do novo Centro de Eventos em Umuarama, uma estrutura de mais de sete mil metros quadrados, que coloca o Noroeste do Paraná no mapa do turismo brasileiro e do Mercosul. “Esta grande estrutura será um centro de eventos regionais, estaduais, nacional e até palco de atrações internacionais, com as proximidades do Paraguai e da Argentina”, disse. O deputado também pontuou que o noroeste do Paraná possui belas praias de água doce a beira do Rio Paraná, o que tem atraído turistas e investidores, representando uma fonte de geração de renda na região, com destaque para Porto Rico.

Litoral e outras regiões

O deputado apontou também as atrações do Litoral e chamou a atenção para Morretes, Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná e a Ilha do Mel. Além desses, Zeca Dirceu destacou a importância do turismo rural, que abrange as regiões com pequenas propriedades rurais, como o Noroeste, Norte, Oeste e Sudoeste, valorizando a cultura e a riqueza histórica da nossa gente.

No mesmo sentido, o deputado paranaense citou Londrina, Cascavel e Maringá, cidades grandes e planejadas e com aeroportos e relembrou que podem ser o destino ideal para receber eventos, por exemplo, do turismo empresarial e de negócios. “As três cidades têm estrutura para receber congressos, reuniões e eventos empresariais de grande porte com segurança e uma atmosfera acolhedora”, indicou. “Além de possuírem festas tradicionais que encantam as pessoas”, completou.

Zeca Dirceu ainda relembrou as cidades históricas de Lapa, Antonina, Paranaguá e as cidades que vêm desenvolvendo o ecoturismo como Sapopema, Sengés e Jaguariaíva, além de Ponta Grossa, Prudentópolis e Tibagi. E as cidades banhadas pelo lago da Itaipu onde a atração são os esportes aquáticos e a pesca, como Itaipulândia, entre outras.