Internacional Marítima vence licitação do ferry boat e terá contrato de R$131,8 milhões

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

A Secretaria de Infraestrutura e Logística, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), promoveu nesta terça-feira (23) a sessão de disputa para contratação da operadora da travessia do ferry boat de Guaratuba.

Duas empresas participaram, com a Internacional Marítima sendo declarada a arrematante, pelo valor negociado de R$ 131.800.000,00. Este é o valor que irá receber para operar o transporte pelo prazo de 25 meses. O valor máximo da licitação foi de R$ 132.198.011,44, “calculado com base nos custos da prestação de serviços e fornecimentos de produtos”, informa o DER.

A empresa vencedora já opera o ferry boat desde março do ano passado em contrato emergencial – com dispensa de licitação – que foi prorrogado e que vence em agosto.

A Internacional Marítima tem um prazo de três dias úteis para encaminhar sua proposta de preço detalhada e os documentos exigidos em edital. De acordo com o DER, a comissão de contratação irá analisar o material e publicar uma decisão, declarando vencedora ou convocando a segunda colocada na sessão de disputa. Caso seja uma declaração de vencedor, terá início o período de três dias úteis para interposição de recurso quanto ao resultado.

O edital prevê serviços e aquisição de materiais para manutenção dos ferry boats, pontes e flutuantes de propriedade do DER, disponibilização de até três conjuntos de balsa + rebocador (ou ferry boats, além dos três que já estão disponíveis) com capacidade de transporte simultâneo somada de 180 veículos de passeio, estrutura flutuante para manutenção, rebocador para apoio operacional, guindaste móvel sobre pneus, fornecimento de combustível, contratação de toda a mão de obra necessária para a operação, serviços de mergulho e aquisição de demais materiais para serviços correlatos à travessia, entre outros.

Ele estabelece ainda como critérios uma capacidade mínima somada de 360 veículos de passeio simultaneamente, em até seis embarcações, ficando à disposição da empresa os ferry boats do DER. Não poderão ser utilizadas embarcações com capacidade de lotação inferior a 60 veículos.

De acordo com estudos técnicos e com base em dados históricos, o volume anual médio de tráfego da travessia da Baía de Guaratuba é de 1.359.990 veículos, incluindo pagantes e usuários isentos.