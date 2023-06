Cientista que descobriu rochas de plástico em ilha recebe homenagem da Assembleia

Foto: Divulgação da Alep

O deputado estadual Goura (PDT) entregou, nesta segunda-feira (19), Menção Honrosa para a cientista e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Fernanda Avelar. Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Geologia da UFPR, sua pesquisa identificou rochas de plástico na Ilha da Trindade, no Espírito Santo (ES) a mais de 1.000 quilômetros do continente.

“Fernanda foi a responsável pelos estudos que comprovam que os humanos estão atuando como agente geológico e ocasionando uma geração de novas rochas, a partir da poluição marinha”, ressaltou Goura ao justificar a proposição da Menção Honrosa.

O estudo relata a ocorrência de rochas idênticas às naturais, mas compostas por plástico na Ilha da Trindade. O local é uma importante reserva marinha do Atlântico Sul e uma Unidade de Monumento Natural Brasileiro. As rochas constituídas por plástico foram identificadas próximo à maior região de ninhos da tartaruga-verde e de recifes de caracóis marinhos do Brasil.

A autora ressalta que a ação humana nos tempos atuais está tão penetrante que está modificando o planeta de forma mais acelerada do que os processos naturais. “Ao destruirmos montanhas para exploração mineral ou realizarmos a construção de estradas, em semanas ou poucos anos essa montanha pode ser aplainada. Em um contexto de erosão natural, esse processo levaria milhares ou milhões de anos”, exemplificou.

Repercussão

A descoberta de Fernanda Avelar gerou grande repercussão nacional e internacional em mais de 60 países, como, por exemplo na Itália, França, Reino Unido, China, Emirados Árabes e Austrália.

Só no site Ciência UFPR, a matéria já tem mais de 11 mil acessos. O conteúdo foi divulgado, ainda, em importantes veículos de comunicação brasileiros – como CNN, Estadão, Folha de S. Paulo, Jornal Hoje (Globo), UOL–, em agências de notícias internacionais – a exemplo da Reuters e da Agence France-Presse – e em mídias internacionais – Forbes e NBC.

Importância para a Ciência

Tanto Fernanda quanto o deputado Goura ressaltaram a importância da descoberta para a Ciência, uma vez que a descoberta traz luz a essa problemática do plástico no mar para todo mundo. Além disso, a repercussão estimula jovens cientistas a trabalhar nessa problemática e buscar a conscientização para essa questão e coloca o Paraná em uma posição de destaque no assunto.

O artigo completo resultante da pesquisa de Fernanda Avelar pode ser acessado no link abaixo.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X22007135