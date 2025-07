Audiência sobre agricultura urbana e segurança alimentar traz nomes de referência nacional

Nesta quinta-feira (3), às 14h, acontece na Assembleia Legislativa (Alep) a audiência pública: Agricultura Urbana e Segurança Alimentar no Paraná.

A reunião é promovida pelos mandatos dos deputados estaduais Goura (PDT) e Professor Lemos (PT). Segundo os parlamentares, o objetivo é promover o diálogo entre representantes do poder público, sociedade civil, agricultores e especialistas, sobre os desafios e as potencialidades da agricultura urbana e sua contribuição direta para a segurança alimentar e nutricional, a geração de renda, o desenvolvimento sustentável e a promoção de cidades mais resilientes.

“A agricultura urbana tem se mostrado uma ferramenta estratégica para enfrentar a insegurança alimentar, promover o acesso a alimentos saudáveis e estimular práticas sustentáveis nos centros urbanos, além de gerar emprego e renda”, afirma Goura.

Quando era vereador, Goura propôs e a Câmara Municipal de Curitiba aprovou a Lei da Agricultura Urbana em Curitiba (Lei Nº 15300 de 28/09/2018).

Representatividade

Uma das presenças confirmadas é da coordenadora geral de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Kelliane da Consolação Fuscaldi.

Segundo Kelliane Fuscaldi, a agenda alimentar urbana é uma das prioridades do Governo Federal e cada cidade deve ser protagonista de suas ações. Na audiência pública, ela representará a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), do MDS.

Outro participante é o deputado estadual por Santa Catarina, Marcos José de Abreu “Marquito” (PSol). Marquito é referência em Florianópolis e no Brasil em compostagem, agricultura urbana, permacultura, agroecologia e alimentação.

Também confirmaram presença a coordenadora-geral e coautora dos processos pedagógicos do Instituto Comida e Cultura, Ariela Doctors; a conselheira estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e representante da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB), Márcia Cristina Stolarski, e o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Curitiba, Leverci Silveira Filho.

A superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no Paraná, Leila Aubrift Klenk, e o superintendente regional da Conab, Valmor Luiz Bordin, também estão confirmados.

Bela Gil e demais participações

A chef, apresentadora e ativista Bela Gil vai participar de forma remota da audiência pública.

“Estou muito feliz em participar dessa audiência pública, mesmo que de longe, porque são assuntos fundamentais para a gente atingir um equilíbrio nutricional e climático em toda sociedade. Queria agradecer também ao deputado Goura por levantar essa bandeira e colocar essa pauta em prática”, diz Bela Gil, que representa o Instituto Comida e Cultura.

A audiência pública ainda contará com representantes do Incra, da Embrapa, do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba (IPPUC), da Cooperativa Central de Reforma Agrária; da Universidade Federal do Paraná (UFPR), do Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Consea), da Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná (Fecafes), entre outras instituições, prefeitos, prefeitas e parlamentares.

A Audiência Pública acontece no Auditório Legislativo da Alep e será transmitida ao vivo pelos canais oficiais.

Data: 3 de julho (quinta-feira)

Horário: 14h

Local: Auditório Legislativo da Alep (Praça Nossa Senhora de Salete, s/n – Curitiba)

Transmissão ao vivo: YouTube e Facebook da Assembleia Legislativa do Paraná