Marinha alerta para nevoeiro na costa de SC, PR e SP

A Marinha informa que a influência de um sistema de alta pressão atmosférica poderá ocasionar nevoeiros esparsos na faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo – entre Itajaí (SC) e Ilhabela (SP) – na madrugada e manhã desta quarta-feira (2).

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico

www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, no link: https://www.facebook.com/servicometeorologicomb/, ou por meio dos aplicativos “Previsão Ambiental Marinha” e “Boletim ao Mar”.

“Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio”.