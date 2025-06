Pesquisas sobre demanda do Litoral e cruzeiros em Paranaguá são apresentadas em encontro nacional de turismo

Gestora da Secretaria de Turismo do Paraná destaca pesquisa e uso de dados na gestão pública em evento com representantes de mais de 50 observatórios de turismo do país.

Evento acontece nesta semana em Blumenau | Imagem: IX RBOT

A Secretaria de Turismo do Paraná (Setu-PR) apresenta as principais iniciativas baseadas em dados que vêm orientando as ações do setor no Estado no 9º Encontro da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (RBOT). O evento acontece entre 25 e 28 de junho em Blumenau (SC).

O evento reúne representantes de mais de 50 observatórios, pesquisadores, gestores, autoridades locais e entidades do setor para discutir o tema “Redes Colaborativas e o Uso de Dados na Gestão do Turismo Brasileiro”. A programação prevê painéis, debates e a Mostra de Pesquisa Científica e Mercadológica da RBOT, promovendo o intercâmbio de experiências entre profissionais do turismo.

As estatísticas da Secretaria de Estado do Turismo são mostradas pela gestora Gilce Zelinda Battistuz. Durante sua apresentação, Gilce detalha o conjunto de pesquisas e metodologias que vêm sendo empregadas para mapear demandas, identificar tendências e auxiliar na formulação de políticas públicas para o turismo paranaense.

Entre as ações em curso estão a pesquisa de demanda no Litoral, realizada durante as temporadas de verão, e o levantamento com cruzeiristas em Paranaguá, que busca entender o perfil dos visitantes, suas motivações e experiências. Também fazem parte do trabalho as sondagens empresariais junto ao setor e pesquisas sobre hábitos de consumo da população paranaense.

“As pesquisas promovem o conhecimento territorial e contribuem para a formulação de políticas públicas de qualidade, impulsionando a competitividade e a sustentabilidade do setor”, afirma.

Segundo a gestora, a plataforma pública SiTU concentra dados atualizados de desempenho da atividade turística no Paraná, reunindo informações de diversos indicadores sociais e econômicos e permitindo análise permanente para embasar as decisões da secretaria e de gestores municipais.

O secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos, destaca a importância da participação do Estado em encontros nacionais e reforça a valorização do corpo técnico da pasta. “Estamos alinhando a modernização da gestão com a valorização da equipe, que se dedica diariamente a transformar dados em desenvolvimento para o Paraná”, afirma.

O encontro é promovido pela Prefeitura de Blumenau, em parceria com a RBOT, e tem apoio de instituições como Abrasel, Centro de Inovação de Blumenau, Universidade Regional de Blumenau (Furb) e Observatório de Turismo do Paraná, da da Universidade Federal do Paraná (Obstur/UFPR).