Litoral deve ter ventos de 60 km/h entre segunda e terça, avisa Marinha

A frente fria que se aproxima trará ventos forte na costa da Região Sul, anuncia o Serviço Meteorológico Marinho, da Marinha do Brasil.

A faixa litorânea dos estados de Santa Catarina e do Paraná, entre as cidades Laguna (SC) e e Paranaguá (PR), deve sofrer com ventos, de direção oeste a sudoeste e intensidade de até 60 km/h (33 nós), entre a madrugada (3h) de segunda-feira (23) e a manhã (9h) de terça-feira (24).

Mais ao sul, entre Chuí (RS) e Laguna, no intervalo das 3h de segunda e 21h de terça, os ventos poderão alcançar 75 km/h (40 nós),

Chuva e frio neste começo do inverno

Em todo o Paraná, começando pelo Interior, até o Litoral, passando pela Região Metropolitana de Curitiba, o tempo muda neste final de semana. Na faixa Leste, deve chover entre domingo (22) e segunda-feira (23) e esfriar intensamente entre terça (24) e quarta-feira (25).

